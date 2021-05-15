İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilere müdahale etti
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İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilere müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırıları kınamak için bir arya gelen El Halil'de toplanan Filistinli gençlere müdahale etti.

İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırıları kınamak için bir arya gelen El Halil'de toplanan Filistinli gençlere müdahale etti.

İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken Gazze saldırılarını protesto eden Filistinlilere de sert müdahale ediyor. Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarını bugün protesto etti. İsrail güçleri, Al-Shuhada Caddesi'nde Filistinli gençlere müdahale etti. İsrail güçleri, Filistinli gençlere ses bombası attı. - EL HALİL

İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilere müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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