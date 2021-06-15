İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ateş açtı
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İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ateş açtı

İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki 'Bayrak Yürüyüşü'nü protesto eden Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ateş açtı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

İsrail güçleri, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda düzenlediği "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Gazzeli Filistinlilere ateş açtı.

İsrail güçleri, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda düzenlediği "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Gazzeli Filistinlilere ateş açtı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında, aşırı sağcı Yahudilerin "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Filistinli gençler, Gazze-İsrail sınırındaki çitlerin yakınında lastik yaktı.

İsrail güçleri, Filistinli gençlere gerçek mermiyle ateş açıp, göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Gazze'deki kaynaklardan, İsrail güçlerinin müdahalesinde herhangi bir yaralanma vakası olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Provokatif hareketler yapan fanatik Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki "Bayrak Yürüyüşü" eylemleri, İsrail yanlısı sloganlar eşliğinde devam ediyor.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Filistinli gençlere gerçek mermi, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahalesinde 33 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki 'Bayrak Yürüyüşü'nü protesto eden Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ateş açtı
İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki 'Bayrak Yürüyüşü'nü protesto eden Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ateş açtı
İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki 'Bayrak Yürüyüşü'nü protesto eden Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ateş açtı
İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki 'Bayrak Yürüyüşü'nü protesto eden Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ateş açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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