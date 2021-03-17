İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 11 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 11 Filistinliyi yaraladı

17.03.2021 00:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:34
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 11 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 11 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, çok sayıda kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 11 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, çok sayıda kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Kefr Akab Mahallesi yakınında yer alan kısmına iş makinesiyle baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin taş atarak baskına tepki gösteren Filistinli gençlere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 11 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin atılan gazdan etkilendiği kaydedildi.

Yaralıların tamamının bölgede bulunan Filistinli sağlık ekipleri tarafından tedavi edildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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