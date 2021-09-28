İsrail güçleri Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 2 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği gece baskınında 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği gece baskınında 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.
Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptığını belirtti.
İsrail güçlerinin baskına tepki gösterenlere karşı göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermi kullandığı, Filistinli gençlerin de taşla karşılık verdiği ifade edildi.
Kimlikleri açıklanmayan 2 Filistinlinin İsrail güçlerince bacağından gerçek mermiyle vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
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