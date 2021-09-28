İsrail güçleri Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 2 Filistinliyi yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail güçleri Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 2 Filistinliyi yaraladı

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail güçleri Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği gece baskınında 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği gece baskınında 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptığını belirtti.

İsrail güçlerinin baskına tepki gösterenlere karşı göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermi kullandığı, Filistinli gençlerin de taşla karşılık verdiği ifade edildi.

Kimlikleri açıklanmayan 2 Filistinlinin İsrail güçlerince bacağından gerçek mermiyle vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'e...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'e...

 Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açtı

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açtı

 Batı Şeria'daki baskınlarda çıkan çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı

Batı Şeria'daki baskınlarda çıkan çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Tanem Sivar Şevval Şahin Acun Ilıcalı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Kerem Aktürkoğlu Nihat Özdemir Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Selçuk Bayraktar Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail güçleri Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 2 Filistinliyi yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:48:23. #1.11#