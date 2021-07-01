İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda Batı Şeria'da 15 kişi, Doğu Kudüs'te de lise öğrencisi bir çocuk gözaltına alındı.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında 2 çocuk ile Filistinli eski milletvekili Muhammed Ebu Tir (71) de bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci