İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 12 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 12 Filistinliyi gözaltına aldı

16.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:49
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artık sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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