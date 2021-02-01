İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait 40 yapıyı yıktı
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İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait 40 yapıyı yıktı

01.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:32
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait 40 yapıyı yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde içinde hayvan barınaklarının da olduğu, Filistinlilere ait yaklaşık 40 yapıyı yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde içinde hayvan barınaklarının da olduğu, Filistinlilere ait yaklaşık 40 yapıyı yıktı.

Filistin Halk Direniş Komitesi sorumlusu Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordu güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin doğu kesiminde yer alan Hımsa el-Bakia bölgesinde meskenlere ve hayvan barınaklarına yönelik bir "katliam" gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail güçlerinin bölgede aralarında meskenlerin ve hayvan barınaklarının yer aldığı yapıyı söktüğünü ve el koyduğunu, bölge sakinlerinden 136 kişinin açıkta kaldığını, yaklaşık 6 bin koyunun zarar gördüğünü belirten Iştivi, bu olayı "gerçek bir etnik temizlik" olarak nitelendirdi.

Iştivi, İsrail güçlerinin "askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle sakinlerine bölgeyi terk etmeleri yönünde baskı yapıldığını ve yıkım sürecinin devam ettiğini söyledi.

İsrail güçleri kasım ayında Hımsa el-Bakia bölgesinde 75 yapıyı yıkmış, 35'i çocuk 85 bölge sakinini açıkta bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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