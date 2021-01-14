İsrail güçleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 41 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail güçleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 41 Filistinliyi gözaltına aldı

14.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:28
İsrail güçleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 41 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde 41 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde 41 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta Ramallah kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ten kişilerin de aralarında bulunduğu 41 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin 2021'in başından bu yana ilk büyük gözaltı operasyonu yaptığına dikkat çekilen açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde yapılan bu operasyonun insanlık suçu olduğuna vurgu yapıldı.

Cezaevlerinde Kovid-19 teşhisi konulan tutuklu sayısında artış

Açıklamada, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Ramon cezaevinde 7 tutukluya daha Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtilerek, İsrail cezaevlerinde tanı konulan Filistinli tutuklu sayısının 199'a yükseldiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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