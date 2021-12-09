İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 28 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler
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İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 28 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 28 Filistinliyi gözaltına aldı
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 28 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 28 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 24 kişinin gözaltına alındığı, Doğu Kudüs'ten de 4 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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