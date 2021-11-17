İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler
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İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldı

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haber de, İsrail güçlerinin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 12 kişinin gözaltına alındığı aktarılan haber de, Doğu Kudüs'ün İseviyye ile Silvan mahallelerinde de 2 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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