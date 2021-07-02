İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde 87 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde 87 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesi, Beyt Decan köyü başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 3 kişinin gerçek mermiyle, 84'ünün de plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasında 3 sağlıkçı var

Açıklamada ayrıca Filistin'e ait bir ambulansın ön camına İsrail güçlerince atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün isabet ettiği, ambulansta görevli bir sağlık çalışanının cam kırıkları nedeniyle yaralandığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin iki gönüllü sağlık çalışanını da plastik mermiyle yaraladığı kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit İbrahim Selim Çağla Altunkaya
Spor Emre Kocadağ Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 22:37:31. #1.14#

title