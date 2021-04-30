İsrail güçleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri protestolarında 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahale ederek 6 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahale ederek 6 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için Batı Şeria'daki Beyt Decin ve Kefr Kaddum beldelerinde gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Beyt Decin ve Kefr Kaddum'daki gösterilerde 1 Filistinliyi ayağından gerçek mermiyle, 5 kişiyi de plastik mermiyle yaraladığını, çok sayıda kişinin ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

Gerçek mermiyle ayağından vurulan Filistinlinin hastaneye götürüldüğü, diğer yaralıların tedavisinin ise bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci