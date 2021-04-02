İsrail güçleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri protestolarında 6 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri protestolarında 6 Filistinliyi yaraladı

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri protestolarında 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahale ederek 6 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahale ederek 6 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'na tepki amacıyla Ramallah'a bağlı El-Muğayyir ve Nablus kentinin Beyt Decin beldesinde gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri gösterilere plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Bölgede bulunan sağlık ekipleri, İsrail askerlerinin 6 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığını, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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