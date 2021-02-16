İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Hamas yetkililerine yönelik gözaltılarını sürdürüyor
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İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Hamas yetkililerine yönelik gözaltılarını sürdürüyor

16.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:18
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Hamas yetkililerine yönelik gözaltılarını sürdürüyor

İsrail güçleri, Hamas'ın işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan yetkililerine yönelik operasyonda Hareket'in önde gelen isimlerinden Yasir Mansur ile Adnan Asfur'u gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Hamas'ın işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan yetkililerine yönelik operasyonda Hareket'in önde gelen isimlerinden Yasir Mansur ile Adnan Asfur'u gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde ikamet eden Mansur ile Asfur'un evlerine baskın düzenledi.

Şafak vakti düzenlenen baskında Hamas'ın Batı Şeria'daki önde gelen iki ismi gözaltına alındı.

Mansur ile Asfur, Hamas'ın Batı Şeria'daki en etkin isimleri olarak biliniyor ve daha önce de defalarca gözaltına alındılar.

Hamas çevreleri, Filistin'de yaklaşan genel ve başkanlık seçimleri zemininde İsrail'in son zamanlarda Hareket'e karşı gözaltı ve kovuşturmaları artırmasından duydukları endişeyi dile getiriyor.

İsrail istihbaratı, son haftalarda Hamas'ın Batı Şeria'daki birçok yetkilisini soruşturma için çağırmış ve seçimlere katılmamaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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