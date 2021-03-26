İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale sırasında 3 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale sırasında 3 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale sırasında 3 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, 3 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, 3 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Decin beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail güçleri gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Bölgede bulunan sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, 3 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri geçen cuma Beyt Decin'deki benzer gösterilerde 48 yaşındaki 20 yıllık gönüllü müezzin Atıf Hanayişe'yi başından vurarak şehit etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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