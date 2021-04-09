İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinliler, Nablus'taki Beyt Decan, Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum ve beldesi ve El-Halil kentindeki Ayn el-Beyda bölgesinde İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin sağlık ekipleri, çok sayıda kişinin gazdan etkilendiğini, göstericilerden yaralanan olmadığını belirtti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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