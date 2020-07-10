İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Nablus kentinin Asira beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri protestosuna müdahale etti.

Açıklamada, 6 göstericinin İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği sayısı belirtilmeyen bazı göstericilerin de plastik mermiyle yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan Nablus'un Kefr Kaddum beldesinde de İsrail askerleri, Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesinde plastik ve plastik kaplı metal mermi kullandığını ifade etti.

Iştivi, onlarca göstericinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ve olayın yaşandığı alanda tedavi edildiğini aktardı.

Nablus'un Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA