İsrail güçleri, Batı Şeria'daki gösterilerde 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesinde 5 Filistinli gözaltına alındı, onlarca Filistinli de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesinde 5 Filistinli gözaltına alındı, onlarca Filistinli de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Ramallah'ın Deyr Cerir ile Nablus'un Beyt Decin beldelerinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Deyr Cerir'deki gösterilerde 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Beyt Decin beldesindeki gösterilerde de onlarca Filistinli İsrail askerlerince atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar