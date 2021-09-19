İsrail güçleri, Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinli genci gözaltına aldı - Haberler
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İsrail güçleri, Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinli genci gözaltına aldı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinli genci gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Yabad beldesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Yabad beldesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail polisinin 6 Eylül'de hapisten kaçan 6 Filistinliden son 2'sini bu sabah yakalamasının ardından Cenin'in pek çok noktasında gösteri düzenlendi. İsrail güçlerinin, göstericileri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla dağıtmaya çalışması üzerine Filistinlilerle arbede yaşandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Yabab beldesindeki arbedede İsrail güçleri, Muhammed Cemil Salah ile Ali Ziyad Ömer Ebu Salah'ı gözaltına aldı. Atılan gaz bombalarından etkilenen bazı göstericiler boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince tekrar yakalanmıştı.

Öte yandan hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül sabaha karşı ele geçirilmesiyle firar eden tüm Filistinli tutuklular yakalanmıştı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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