İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 2 kişiyi plastik mermiyle yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi yaraladı
17.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:24

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 2 kişiyi plastik mermiyle yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinliler, cuma namazı sonrası Nablus'un Asira, Kalkiya'nın Kefr Kaddum ve El Halil'in Halhul bedelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Asira'da 2 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda gösterici de atılan gazdan etkilendi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Kaynak: AA

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