İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 10 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 10 Filistinliyi yaraladı

15.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:26
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesinde 10 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesinde 10 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Ramallah kentine bağlı El-Mugayyer beldesi ile Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, El-Mugayyer beldesinde çıkan olaylarda 10 Filistinli İsrail askerlerinin plastik mermileriyle yaralandı.

Ayrıca görgü tanıkları, çok sayıda Filistinlinin İsrail güçlerince atılan gazdan etkilendiğini aktardı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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