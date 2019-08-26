İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarına devam ediyor

26.08.2019 23:57

İsrail ordusu Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde 1 İsraillinin ölmesine, 2'sinin ağır yaralanmasına neden olan patlamanın gerçekleştiği cuma gününden bu yana, Ramallah'ın batısındaki köylere yönelik düzenlediği baskınlarına devam ediyor. İsrail askerleri Ramallah yakınlarındaki Ayn Kiniya köyünde arama yaptı.

Kaynak: AA