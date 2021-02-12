İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı ve yerleşim birimi protestolarında 5 Filistinliyi yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı ve yerleşim birimi protestolarında 5 Filistinliyi yaraladı

12.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:49
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı ve yerleşim birimi protestolarında 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahale ederek 5 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahale ederek 5 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'na tepki amacıyla Salfit kentinin yanı sıra Nablus'taki Beyt Decan ve Ramallah'a bağlı El-Muğayyir beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 1 Filistinliyi gerçek mermiyle, 4 kişiyi de plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Deniz Türüç Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı ve yerleşim birimi protestolarında 5 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:53:27. #1.14#
title