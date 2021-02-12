İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı ve yerleşim birimi protestolarında 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahale ederek 5 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahale ederek 5 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'na tepki amacıyla Salfit kentinin yanı sıra Nablus'taki Beyt Decan ve Ramallah'a bağlı El-Muğayyir beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 1 Filistinliyi gerçek mermiyle, 4 kişiyi de plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci