İsrail güçleri Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilerde 10 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilerde 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilerde 10 Filistinliyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde biri gönüllü sağlık çalışanı olmak üzere 10 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde biri gönüllü sağlık çalışanı olmak üzere 10 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesi, Kalkilya ilinin Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 10 kişinin plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasında 1 sağlıkçı da bulunuyor

Açıklamada ayrıca yaralananlar arasında Filistin Kızılayında gönüllü olarak görev yapan bir sağlık çalışanının da bulunduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin müdahalesinde çok sayıda göstericinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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