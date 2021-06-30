İsrail güçleri, Batı Şeria'da yapım aşamasındaki bir evi yıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri inşaat halindeki bir evi yıktı, Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına zarar verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri inşaat halindeki bir evi yıktı, Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına zarar verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit iline bağlı Burkin köyünde inşaat halindeki bir evi "imar izni olmadığı" iddiasıyla buldozerle yıktı.

Yıkılan 70 metrekarelik evin, Burkin köyü sakinlerinden Musa Ebu Tabih'e ait olduğu belirtildi.

Öte yandan Yahudi yerleşimciler de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Jalud köyü kırsalında Filistinlilere ait 30 zeytin ağacına zarar verdi.

Bu yılın başından itibaren Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarında önemli derecede artış yaşandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci