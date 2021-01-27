İsrail güçleri, Batı Şeria'da yapım aşamasındaki bir camiyi yıktı
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da yapım aşamasındaki bir camiyi yıktı

27.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:44
İsrail güçleri, Batı Şeria'da yapım aşamasındaki bir camiyi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde inşaat halindeki bir cami ve su kuyusunu yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde inşaat halindeki bir cami ve su kuyusunu yıktı.

Bölgedeki okulun müdürü Muhammed Yetimin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin yıkım ekipleriyle El-Halil'in güneyindeki Um Kussa'ya geldiğini ve bölgeyi güvenlik çemberine aldığını söyledi.

Yetimin, İsrail güçlerinin burada yaklaşık 140 metrekare üzerine inşa edilmekte olan caminin temelini ve sütunlarını yıktığını ifade etti.

İşgal güçlerinin ayrıca cami inşaatının yanında yer alan okulun yararlandığı su kuyusunu da kullanılamaz hale getirdiğini aktaran Yetimin, bölge sakinlerine birkaç gün önce caminin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağına dair uyarı gönderildiği bilgisini paylaştı.

Söz konusu caminin, 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması"na göre "C" bölgesinde yer aldığı iddia ediliyor.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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