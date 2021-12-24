İsrail güçleri, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi protestosunda 10 kişiyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimini protesto eden Filistinli göstericilere müdahalesinde ikisi Yahudi aktivist olmak üzere 10 kişi yaralandı, onlarca Filistinli ise atılan gazdan olumsuz etkilendi.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burka ile Beyt Decin beldelerinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolar düzenlendi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesinde 7 kişinin plastik mermi ile yaralandığını, 3 kişinin de müdahale sırasında kaçışırken düşerek yaralandığı belirtildi.

Onlarca Filistinlinin de gazdan olumsuz etkilendiği vurgulanan açıklamada, 3 kişinin tedavi edilmek üzere hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Açıklamada, insan hakları savunucusu iki Yahudi aktivistin de yaralananlar arasında olduğuna dikkat çekilerek, söz konusu yaralı Yahudilerin İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na teslim edildiği ifade edildi.

Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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