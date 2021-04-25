İsrail güçleri Batı Şeria'da son günlerde yaşanan olaylarda 5 gazeteciyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da son günlerde yaşanan olaylarda 5 gazeteciyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da son günlerde yaşanan olaylarda 5 gazeteciyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da son günlerde yaşanan olaylarda 5 gazeteciyi yaraladığını, 3 gazeteciyi de gözaltına aldığını açıkladı.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da son günlerde yaşanan olaylarda 5 gazeteciyi yaraladığını, 3 gazeteciyi de gözaltına aldığını açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki olayları takip eden bir gazetecinin plastik mermiyle, ikisinin doğrudan gaz bombasıyla hedef alındığı, ikisinin de İsrail askerlerince darbedilerek yaralandığı belirtildi.

Gazeteciler Alaa Rimavi, Kuteybe Kasım ve Muhammed Atik'in de son birkaç gün içinde Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada söz konusu basın mensuplarının derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Filistinli insan hakları kuruluşları, İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin mart ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da gazetecilere yönelik 15 saldırı ve ihlal gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudi yerleşimlerine karşı protestoların yanı sıra son günlerde İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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