İsrail güçleri Batı Şeria'da namaz kılan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla saldırdı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da namaz kılan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla saldırdı

09.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:36
İsrail güçleri Batı Şeria'da namaz kılan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla saldırdı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için toplanan Filistinlilerin üzerine, cuma namazı kıldıkları sırada göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için toplanan Filistinlilerin üzerine, cuma namazı kıldıkları sırada göz yaşartıcı gaz attı.

Bir grup Filistinli, İsrail güçlerinin engelleme çabalarına rağmen yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Nablus kentine bağlı Beyt Decan köyü kırsalına zeytin ağacı dikmek için toplandı.

İsrail güçleri, cuma namazını kıldıkları sırada Filistinli gruba göz yaşartıcı gazla saldırdı.

Olayda çok sayıda kişi atılan gazdan etkilenirken, cemaat namazı yarıda kesmek zorunda kaldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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