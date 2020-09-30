İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 7 evi yıktı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 7 evi yıktı

30.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:33
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 7 evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" inşa edildiği gerekçesiyle Filistinlilere ait 7 baraka evi yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" inşa edildiği gerekçesiyle Filistinlilere ait 7 baraka evi yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri El Halil kentine bağlı Şahab el-Batum köyüne baskın düzenledi.

İsrail güçleri, burada Filistinlilere ait 7 baraka evi yıktı.

İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evleri de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı ifade edildi.

Evleri yıkılan ve kurtarabildikleri birkaç eşya ile sokakta kalan Filistinlilerden bazıları göz yaşlarına boğuldu.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail güçleri, 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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