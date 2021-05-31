İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait çadırları yıkarak bazı evlere yıkım tebligatı gönderdi
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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait çadırları yıkarak bazı evlere yıkım tebligatı gönderdi

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait çadırları yıkarak bazı evlere yıkım tebligatı gönderdi
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait çadırları yıktı, bazı ev sahiplerine de yıkım tebligatı iletti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait çadırları yıktı, bazı ev sahiplerine de yıkım tebligatı iletti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi heyetinden yapılan yazılı açıklamada, El-Halil kentinin güneyinde Filistinlilere ait 4 çadırın yıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada, çadırlardan ikisinin yaşam alanı, diğer ikisinin de koyunlar için ağıl olarak kullanıldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin makinalarla kendisinin ve ailesinin yaşadığı çadırları yıktığını belirten Fethi Deayişe de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz 25 yıldır burada oturuyoruz. Bir sabah gözümüzü açtık, iki çadırı yıkmak için buldozer getirdiklerini gördük." dedi.

12 kişilik aile sokakta kaldı

Ailesinin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını aktaran Deayişe, yaşadıkları çadırların yıkılması nedeniyle 12 kişilik ailenin sokakta kaldığını ifade etti.

Ramallah'ın batısındaki Deyr Kaddis beldesi sakinlerinden gazeteci Mustafa el-Havvaca da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin beldede 5 eve yıkım tebligatı ulaştırdığını söyledi.

Yıkım tebligatı gönderilen Muaz Surur ise yaklaşık 200 metrekarelik evinin, inşaat izni olan B bölgesinde bulunmasına rağmen böyle bir tebligat aldıklarını belirtti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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