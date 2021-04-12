İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir ev İsrail askerlerince yıkıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir ev İsrail askerlerince yıkıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Beytullahim kentine bağlı Merec El-Ğuzlan köyüne iş makineleriyle baskın düzenledi.

Askerler, El-Ceabis ailesine ait 80 metrekare büyüklüğündeki evi yıktı.

İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiği ve evi de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı aktarıldı.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait bazı ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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