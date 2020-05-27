İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki evi yıktı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir aileye ait inşaat halindeki evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki evi yıktı
27.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:41

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir aileye ait inşaat halindeki evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus kentine bağlı Furuş Beyt Deccan köyüne iş makinalarıyla baskın düzenledi.

Filisitinli İbrahim Ebniyat'a ait inşaat halindeki üç odalı ev, İsrail güçleri tarafından iş makinalarıyla yıkıldı.

İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evi de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı ifade edildi.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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