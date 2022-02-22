İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü - Haberler
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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

AA, Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "14 yaşındaki Muhammed Şahade, Beytullahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasında İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında başka detay paylaşılmadı.

El-Hıdr beldesindeki Filistinli aktivist Ahmed Salah, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Şehade'nin Ayrım Duvarı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını aktarmıştı.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

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