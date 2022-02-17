İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan arbedede 15 yaşındaki bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Beytullahim kentinin kuzey girişinde Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı.

İsrail güçleri, Filistinlilere müdahalesinde kauçuk kaplı mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı. Gazdan etkilenen onlarca kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde de İsrail güçlerinin arbede sırasında 15 yaşındaki Vesim Cihad Ebu Zeri'yi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail'den ruhsatsız olduğu iddiasıyla okul yıkma kararı

Öte yandan İsrail makamları, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle, Batı Şeria'da Filistin'e ait bir okulun yıkılacağını bildirdi.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021'de inşa edilen ve halihazırda 44 öğrencinin eğitim aldığı okulun yıkım kararına tepki gösterildi.

İsrail makamlarının Ramallah'taki Ras et-Tin Okuluna yapının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını bildirdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kararın İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik ihlallerinden biri olduğu ve (C) bölgesindeki okulların hedef alındığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, tüm uluslararası insan hakları kurumlarını, İsrail'in devam eden ihlalleri karşısında net bir tavır almaya, Filistinli çocuklar ve eğitim sektörü konusunda koruma sağlamak için çalışmaya ve maruz kalınan bu ihlalleri gözlerine önüne sermeye çağırdı.

Oslo Antlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzdeh 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.