İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas şehrinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşında Filistinli bir çocuk şehit oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas şehrinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşında Filistinli bir çocuk şehit oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Tubas şehrine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren kent sakinleri ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri, baskına karşı koymak isteyen sivillere ateş açtı.

Müdahale sırasında 16 yaşındaki Filistinli Raşid Muhammed Ebu Ara'nın boynundan ve göğsünden vurularak şehit olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Son dakika haberleri | İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Son dakika haberleri | İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Kenan Doğulu Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:00:27. #1.16#

title