İsrail güçleri Batı Şeria'da engelli Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kontrol noktasında engelli bir Filistinliyi gerçek mermiyle ayağından vurarak yaraladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kontrol noktasında engelli bir Filistinliyi gerçek mermiyle ayağından vurarak yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Beytüllahim kenti yakınlarında yer alan İsrail'e ait Konteyner kontrol noktasında 25 yaşındaki Ömer Musa Şelalde'ye ateş açtığı belirtildi.

Engelli olduğu kaydedilen Şelalde'nin ayağından vurulduğu ve tedavi için yakındaki hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, Filistinli gencin Konteyner kontrol noktasında araçlar için ayrılan yola girdiği ve uyarılara rağmen durmadığı belirtildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri, İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci