İsrail güçleri Batı Şeria'da biri gazeteci 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde biri gazeteci 10 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Göstericiler ayrıca ABD'nin öncülüğünde 25-26 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" isimli çalıştay aleyhine de sloganlar attı.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Kefr Kaddum'daki gösteride biri gazeteci 10 Filistinli İsrail güçlerince atılan plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Kaynak: AA