BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Haberler
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BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklar, Beytüllahim kentinin güneyindeki Gush Etzion kavşağında kimliği henüz bilinmeyen bir Filistinlinin İsrail güçlerince vurulduğunu belirtti.

İsrail güçlerinin Filistinli sağlık ekiplerinin yaralı kişiye müdahale etmesini de engellediği ifade edildi.

Yaralı Filistinlinin daha sonra İsrailli sağlık ekiplerince İsrail'deki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bıçaklama girişiminde bulunan bir kişinin "etkisiz hale getirildiği" ve İsrail güçlerinden yaralanan olmadığı aktarıldı.

İsrail basını, söz konusu Filistinlinin elinden yaralandığını ve Batı Kudüs'teki Sharee Zedek Hastanesine kaldırıldığını yazdı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı
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