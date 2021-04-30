İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail polisinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında bir Filistinliyi vurarak yaraladığı bildirildi.

İsrail polisinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında bir Filistinliyi vurarak yaraladığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beytüllahim'in güneyinde Naşaş olarak bilinen kontrol noktasında bulunan İsrail güçleri bir Filistinliye ateş açtı. Olayda söz konusu Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bir polisin, "şişeyle saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir gence ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, vurulan Filistinli gencin tedavi gördüğü ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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