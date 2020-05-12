İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında, kimliği açıklanmayan bir Filistinli İsrail polisi tarafından gerçek mermiyle vuruldu.

İsrail polisleri uzun süre yaralı Filistinlinin yanına kimseyi yaklaştırmazken, kontrol noktası geçici süreliğine çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Filistin basını, vurulan Filistinlinin daha sonra İsrail güçlerince gözaltına alındığını, sağlık durumuna ilişkin bilgi bulunmadığını aktardı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin Kalendiya'daki kontrol noktasında vurulduğu belirtilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Kaynak: AA