İsrail güçleri Batı Şeria'da 63 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 63 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesine bağlı Arme Tepesi'nde toplanan Filistinliler, bölgedeki arazilerin Yahudi yerleşimciler tarafından el koyma planını protesto ederek gösteri düzenledi.

02.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:44
İsrail güçleri Batı Şeria'da 63 Filistinliyi yaraladı

'nın Nablus kentindeki Beyta beldesine bağlı Arme Tepesi'nde toplanan Filistinliler, bölgedeki arazilerin Yahudi yerleşimciler tarafından el koyma planını protesto ederek gösteri düzenledi. Gösteriye, güçleri ve Yahudi yerleşimciler müdahale etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesine Filistililer, taş atarak karşılık verdi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İsrail güçleri Batı Şeria'da 63 Filistinliyi yaraladı
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