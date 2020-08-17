İsrail güçleri Batı Şeria'da 60 yaşındaki engelli Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 60 yaşındaki engelli Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında yer alan bir kontrol noktasında işitme ve duyma engelli bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 60 yaşındaki engelli Filistinliyi yaraladı
17.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:44

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında yer alan bir kontrol noktasında işitme ve duyma engelli bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında, ismi açıklanmayan ve 60 yaşında olduğu belirtilen bir Filistinli İsrailli güvenlik görevlileri tarafından gerçek mermiyle vuruldu.

İşitme ve duyma engelli olduğu ifade edilen Filistinlinin bölgedeki bir İsrail hastanesine kaldırıldığı ve durumunun ağır olmadığı dile getirildi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin kontrol noktasında araçlara ayrılan kısma yaya olarak girdiği ve yapılan uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle bir özel güvenlik görevlisi tarafından bacağından vurulduğu aktarıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Ayda Toma Süleyman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, engelli bir Filistinlinin vurulmasının İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik işlediği suçları bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

İsrail güçleri, mayıs ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 32 yaşındaki otizmli genç İyad Hayri Hallak'ı uyarıları dikkate almayarak kaçtığı gerekçesiyle öldürmüştü.

Kaynak: AA

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