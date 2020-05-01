İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 6 kişi plastik mermiyle yaralandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 6 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarındaki Kefr Kaddum beldesinde, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Müdahale nedeniyle 6 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda gösterici de atılan gazdan etkilendi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Kaynak: AA