İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

22.09.2019 00:08

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yaşanan arbedede 6 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kalkilya'ya bağlı Azzun beldesinde İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında yaşanan arbedede 6 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Gerçek ve kauçuk kaplı mermiyle yaralanan Filistinlilerin hastaneye sevk edildiği, göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olay yerinde tedavi edildiği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Azzun beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı. Bölge sakinleri, göz yaşartıcı gazdan etkilenen bir şoförün de hakimiyetini kaybettiğini ve kullandığı otobüsün devrildiğini aktardı. Şoför ve yolcuların Kalkilya'daki Derviş Nizal Devlet Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA