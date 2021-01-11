İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinli işçiyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinli işçiyi yaraladı

11.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:18
İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinli işçiyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ayrım (Utanç) Duvarı'ndan İsrail tarafına kaçak olarak geçmek istedikleri gerekçesiyle 6 Filistinli işçiyi gerçek mermiyle yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ayrım (Utanç) Duvarı'ndan İsrail tarafına kaçak olarak geçmek istedikleri gerekçesiyle 6 Filistinli işçiyi gerçek mermiyle yaraladı.

Yerel kaynaklar, İsrail tarafında çalıştıkları iş yerlerine gitmek için Ayrım Duvarı'ndaki bir delikten geçmek isteyen bir grup Filistinli işçiye ateş açıldığını belirtti.

İsrail güçlerince ayaklarından vurulan 6 Filistinli işçinin Tulkerim kentindeki hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığı, ikisinin ayağında kırık tespit edildiği kaydedildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

İşsizliğin yüzde 27'yi geçtiği Batı Şeria'da 100 binden fazla Filistinli işçi ise aldıkları özel izinle İsrail tarafında çalışıyor. Bu işçiler, Ayrım Duvarı'nın farklı bölgelerinde yer alan İsrail'e ait kontrol noktalarından İsrail tarafına geçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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