İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 5 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 5 Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarından ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermiyle 3, plastik mermi ile 2 Filistinli yaralandı.

Gerçek mermiyle yaralanan Filistinliler, hastaneye kaldırılırken plastik merminin isabet etmesi sonucu yaralananlar olay yerinde tedavi edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar