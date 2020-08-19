İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "ilhak" planı ve Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasını protesto etmek isteyenlere müdahalesinde 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

19.08.2020 22:30 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:48

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "ilhak" planı ve Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasını protesto etmek isteyenlere müdahalesinde 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah'ın Tarmusa beldesinde düzenlenen bir festivalde, "ilhak" planı ve normalleşme anlaşması protesto edildi.

Belde çevresine gelen İsrail güçleri, bazı Filistinlilerin festivale katılmasını engellemeye çalıştı.

Çıkan olaylarda İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

İsrail güçleri 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaralarken, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

Kaynak: AA

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