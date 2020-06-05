İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "Nekse"nin (Toprak Kaybetme Günü) 53. yılı nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale ederek 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "Nekse"nin (Toprak Kaybetme Günü) 53. yılı nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale ederek 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Filistinliler, "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) olarak adlandırılan "Altı Gün Savaşı"nın 53'üncü yılı nedeniyle Batı Şeria'nın pek çok bölgesinde gösteri düzenledi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık İsrail işgali ve zulmüne tepki gösteren sloganlar attı.

İsrail güçleri, bazı bölgelerdeki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra ses bombalarıyla müdahale etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ürdün Vadisi'nde bir, Nablus'a bağlı Kefr Kaddum beldesinde de 4 Filistinli İsrail güçlerinin kullandığı plastik mermilerin hedefi olurken, çok sayıda Filistinli ise atılan gazdan etkilendi.

5 Haziran 1967'de başlayan ve İsrail ordusunun galibiyetiyle sonuçlanın Altı Gün Savaşı sonunda İsrail, Batı Şeria, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmişti.

Filistinliler bu savaşın başladığı gün olan 5 Haziran'ı "Nekse" (Toprak Kaybet Günü) adıyla anıyor.

Kaynak: AA