İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen "ilhak" planı karşıtı protestoya katılmak isteyen 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
22.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:08

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen "ilhak" planı karşıtı protestoya katılmak isteyen 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı yerlerine kurduğu kontrol noktalarıyla Eriha kentinde düzenlenen "ilhak" karşıtı protestoya katılmak isteyen Filistinlileri engellemeye çalıştı.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinden Eriha'daki protestoya katılmak için gelen Filistinlileri taşıyan otobüsleri durduran İsrail güçleri, özel araçlarıyla seyahat edenlere de nereye gittiklerini sordu.

İsrail güçleri, tepki gösteren Filistinlilere ise plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 4 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiğini aktardı.

Fetih Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına tepki göstermek için Eriha'da gösteri düzenlemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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